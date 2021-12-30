четверг 30.12.2021 00:31:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

23:45, 29 декабря 2021 года

Рифат Сабитов присоединился к акции «Ёлка желаний»

Заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК исполнил мечту маленького жителя Карелии.


Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов исполнил новогоднее желание четырехлетнего жителя деревни Вилга в Карелии Льва Сотникова. Заветный подарок мальчик получил в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».
Лев — самый младший ребенок в многодетной семье и больше всех верит в Деда Мороза. Мама мальчика, Юлия, отправила заявку на участие в акции в конце ноября и не ожидала, что среди тысяч желаний детей со всей страны выпадет именно ее сына.
 
«Мы верили в новогоднее чудо, но не ожидали. Все-таки заявок по всей стране тысячи. И вот накануне раздался звонок из Москвы, мы были ошеломлены», — признается многодетная мама.
 
«Дедом Морозом» для маленького Льва стал Рифат Сабитов, который передал ему заветный подарок и записал видеопоздравление.
 
«Когда я снял пожелание Льва Сотникова, мне так захотелось сделать этому мальчику хороший подарок, поздравить с Новым годом, пожелать крепчайшего здоровья, долгой и счастливой жизни, чтобы игрушки его порадовали», — рассказал он.
 
Акция «Ёлка желаний» будет исполнять желания детей со всей России до конца зимы. У многодетных семей или семей попавших в трудную жизненную ситуацию еще есть возможность получить заветный новогодний подарок.

Видео ГТРК "Карелия"



Орловское Информбюро


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.