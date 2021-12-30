Рифат Сабитов присоединился к акции «Ёлка желаний»

Заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК исполнил мечту маленького жителя Карелии.

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов исполнил новогоднее желание четырехлетнего жителя деревни Вилга в Карелии Льва Сотникова. Заветный подарок мальчик получил в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Лев — самый младший ребенок в многодетной семье и больше всех верит в Деда Мороза. Мама мальчика, Юлия, отправила заявку на участие в акции в конце ноября и не ожидала, что среди тысяч желаний детей со всей страны выпадет именно ее сына.



«Мы верили в новогоднее чудо, но не ожидали. Все-таки заявок по всей стране тысячи. И вот накануне раздался звонок из Москвы, мы были ошеломлены», — признается многодетная мама.

«Дедом Морозом» для маленького Льва стал Рифат Сабитов, который передал ему заветный подарок и записал видеопоздравление.

«Когда я снял пожелание Льва Сотникова, мне так захотелось сделать этому мальчику хороший подарок, поздравить с Новым годом, пожелать крепчайшего здоровья, долгой и счастливой жизни, чтобы игрушки его порадовали», — рассказал он.

Акция «Ёлка желаний» будет исполнять желания детей со всей России до конца зимы. У многодетных семей или семей попавших в трудную жизненную ситуацию еще есть возможность получить заветный новогодний подарок.



Видео ГТРК "Карелия"