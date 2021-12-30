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10:30, 30 декабря 2021 года У орловских свадеб появился официальный сценарий Принятый регламент вступает в силу с сегодняшнего дня.





С 30 декабря в Орловской области вступает в силу единый сценарий проведения свадеб в торжественной обстановке. Церемония может проводиться как в Управлении ЗАГС, так и вне его, – сообщает региональный информационный портал.



Стандартное торжество пройдет по следующему плану: встреча брачующихся и гостей; торжественная речь сотрудника Управления ЗАГС; подтверждение согласия будущих супругов на заключение брака, приглашение расписаться; объявление брачующихся мужем и женой; обмен кольцами (при их наличии); вручение свидетельства о заключении брака; поздравление новобрачных; сопровождение присутствующих из зала.



К слову, с 30 декабря всем россиянам можно обращаться за регистрацией актов гражданского состояния в любой орган ЗАГС вне зависимости от места жительства (прописки).





Артём Ежаков





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