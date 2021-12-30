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11:00, 30 декабря 2021 года В Орловскую область прибыло 11 400 доз «Спутника V» Препарат вскоре распределят по прививочным пунктам региона.





В Орловскую область прибыло 11 400 доз вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил региональный информационный портал. Препарат вскоре распределят по прививочным пунктам региона.



Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, на официальном сайте регионального департамента здравоохранения в разделе «Электронная регистратура», а также позвонив по многоканальному телефону «122» или на «горячую линию» областного депздрава: (4862) 40-20-56.

Помимо этого, можно вакцинироваться без записи в нескольких прививочных пунктах. Графики и адреса их работы регулярно публикуются на сайтах администраций.



Сейчас уровень коллективного иммунитета в области составляет 66,5%.



Напомним, что в регионе прививку невозможно будет сделать 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января.





Артём Ежаков





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