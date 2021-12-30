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11:30, 30 декабря 2021 года Ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе доделают за четверть миллиарда рублей Работы на объекте приостановлены после разрыва контракта с небезызвестным ООО «Ремспецмост».





В Орловской области объявлен тендер на ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе на автодороге Вахново – Важжова. После разрыва контракта с небезызвестной белгородской фирмой «Ремспецмост» объект «стоит» без подрядчика. Будущее соглашение оценивается в 253,3 миллиона рублей.



Из документации следует, что ремонт переправы должен быть выполнен к 30 ноября 2022 года. Гарантия по самому мосту и дорожному покрытию составит 8 лет, по большинству других работ – 5 лет.



К слову, сроки сдачи ливенского объекта, в отличие от Красного моста, фактически не сдвигаются. Искать подрядчика для главной переправы Орла власти планируют весной 2022 года.









Артём Ежаков





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