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11:30, 30 декабря 2021 года

Ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе доделают за четверть миллиарда рублей

Работы на объекте приостановлены после разрыва контракта с небезызвестным ООО «Ремспецмост».


В Орловской области объявлен тендер на ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе на автодороге Вахново – Важжова. После разрыва контракта с небезызвестной белгородской фирмой «Ремспецмост» объект «стоит» без подрядчика. Будущее соглашение оценивается в 253,3 миллиона рублей.

Из документации следует, что ремонт переправы должен быть выполнен к 30 ноября 2022 года. Гарантия по самому мосту и дорожному покрытию составит 8 лет, по большинству других работ – 5 лет.

К слову, сроки сдачи ливенского объекта, в отличие от Красного моста, фактически не сдвигаются. Искать подрядчика для главной переправы Орла власти планируют весной 2022 года.




Артём Ежаков


 
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