Главная » Новости



11:29, 30 декабря 2021 года Орловские учреждения здравоохранения будут встречать Новый год технически обновленными Практически каждое медучреждение области получило или ждёт новое современное медицинское оборудование. На это были потрачены средства, выделенные в рамках национального проекта «Здравоохранение» и других федеральных и региональных программ. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Елены Литинской.





Самое долгожданное медицинское оборудование - это компьютерный томограф, который поступил в больницу имени Боткина. Сейчас он проходит этап настройки. Специалисты, которые будет работать на новом аппарате, уже подготовлены.



Александр Лялюхин, главный врач больницы им. С.П. Боткина: «Достаточно хороший компьютерный томограф, 64-срезовый, с хорошими характеристиками. Помимо специализированной программы по лёгким, он имеет онкологическую программу и по всем тем направлениям, которые необходимы, в том числе, и для доковидной деятельности больницы».

Планируется использовать томограф круглосуточно, чередуя диагностику ковида с другими потребностями многопрофильного стационара и поликлиник. Кроме того, в больницу поступила ультразвуковая система экспертного класса, палатный цифровой рентген аппарат, аппарат ИВЛ для родильного отделения и другая необходимая техника.



Есть чем похвастаться и онкологическому диспансеру. Для операций готовы новенькие эндоскопические стойки с-дуга, так необходимые хирургам. Проходит этап отладки суперсовременного цифрового маммографа с томосинтезом, то есть возможностью делать несколько срезов.



Мария Четчасова, заведующая рентгенодиагностическим отделением Орловского областного Онкологического диспансера: «ЗD-маммография. Эта опция позволяет выявлять рак молочной железы на самых ранних этапах. Потому что молочная железа будет визуализирована послойно, что позволит даже на фоне ее плотной структуры увидеть маленькие образования».

Областная клиническая больница уже получила оборудование для диагностики и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе велоэргометры и стабилоплатформы. Сейчас ожидается прибытие нового литотриптера.



Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Покупка нового аппарата лазерного литотриптера это революция в урологической патологии. Это будут щадящие методы удаления камней, превращение практически их в пыль».

Больница имени Семашко тоже получила оборудование для сосудистого центра, в основном для другой, послековидной жизни, но осваивают и отлаживают технику уже сейчас - может пригодиться.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А. Семашко: «У нас больные с ковидом находятся и в отделении с острыми нарушениями мозгового кровообращения, и в отделении кардиологии, где находятся больные после стентирования, и вот эта техника помогает в реабилитации пациентов».

Активно работает и программа модернизации первичного звена. Поликлиники получают флюорографы, маммографы и другую необходимую технику.



Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Ведётся закупка компьютерной техники для учреждений здравоохранения, для районных больниц, ведётся закупка программного обеспечения для налаживания вертикально интегрированной медицинской информационной системы. Была поставка достаточно большого количества автомобилей».

Все эти меры направлены на то, чтобы медицинская помощь в Орловской области была более доступной, современной и действенной.





Елена Литинская





Новости СМИ2