Главная » Новости



11:45, 30 декабря 2021 года Сегодня - день памяти Григория Мясоедова Известный русский художник скончался 110 лет назад. История его жизни тесно связана с Орловщиной.





Сегодня - день памяти Григория Мясоедова. Он скончался 30 декабря 1911 года, на Украине. Но история его жизни тесно связана с Орловщиной.



Родился художник на территории современного Новодеревеньковского района. И учился в Орловской мужской гимназии, но, не окончив курса, поступил в ученики Академии художеств. После её окончания Мясоедов работал в Париже, Флоренции, Риме, а также Испании. Художник был ярким представителем русского реализма второй половины XIX века, одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок.



Имя Мясоедова увековечено в названии одной из улиц Орла. Бюст установлен перед зданием бывшей Орловской мужской гимназии – среди известных её учеников.





Юлия Сулим





Новости СМИ2