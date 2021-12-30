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12:45, 30 декабря 2021 года

К 2024 году в Орловской области будут отремонтированы и построены 7 автодорог

Инвестиции в работы будут доведены из регионального бюджета.


К 2024 году в Орловской области планируют отремонтировать и построить 7 автодорог. Инвестиции в работы будут доведены из регионального бюджета. В перечень объектов вошли:

1. Реконструкция 18,4 км автодороги Змиевка – Глазуновка – Тросна в Свердловском и Глазуновском районах. Ориентировочная стоимость – 2,8 млрд рублей;

2. Реконструкция 13 км автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое в Глазуновском и Малоархангельском районах. Ориентировочная стоимость – 2,2 млрд;

3. Реконструкция 16,3 км автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое в Малоархангельском районе. Ориентировочная стоимость – 2,9 млрд;

4. Реконструкция 17,8 км автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое в Колпнянском районе. Ориентировочная стоимость 3,1 млрд рублей;

5. Реконструкция 13 км автодороги Колпна – Моховое – граница Курской области в Колпнянском районе. Ориентировочная стоимость – 2,3 млрд;

6. Строительство 5,8 км обхода Малоархангельска. Ориентировочная стоимость – 1,4 млрд;

7. Строительство 8 км обхода Колпны. Ориентировочная стоимость – 1,9 млрд рублей.

Реконструкцию автодороги общего пользования регионального значения Змиевка – Глазуновка – Тросна в Свердловском и Глазуновском районах планируется завершить в 2023 году. Остальные объекты – в 2024 году. Об этом сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков


 
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