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12:22, 30 декабря 2021 года

В Орле подопечные паллиативной службы получают подарки

Региональный Фонд социальной поддержки населения проводит благотворительный марафон «Добрые руки». К акции присоединились представители орловского бизнес-сообщества.


В семьях, где есть тяжелобольной, бригаду паллиативной помощи встречают как близких родственников, ведь справляться с непростой ситуацией приходится вместе. С одной стороны - внимание и забота близких, с другой - специальные знания и большой опыт работы профессионалов.

Пациенты с неизлечимыми заболеваниями требуют индивидуального подхода. Нужно и психологический контакт установить, и поддерживающую терапию назначить. Иногда и петь приходится вместе с подопечными, чтобы жизнь стала радостней.

Но под Новый год специалисты паллиативной службы делают незапланированные визиты. Они приходят, чтобы поздравить своих подопечных с праздниками. Подарки вручают в рамках благотворительного марафона «Добрые руки».

Татьяна Кузьмичёва, социальный работник выездной паллиативной службы г. Орла: «Я бы хотела от себя лично и от лица наших подопечных поблагодарить всех, кто откликнулся на марафон «Добрые руки». Вот этой маленькой радости им очень не хватает».

А откликнулись люди самых разных профессий, в том числе - орловские предприниматели.

Наталья Зеленина, предприниматель: «Мы сами с мужем оказались в сложной ситуации и знаем, что такое паллиативные больные. И, пройдя все это, мы понимаем, насколько тяжёло людям, которые ухаживают. И это позыв был такой - не столько паллиативным больным помочь, сколько принести радость в тот дом, где этой радости маловато».

В ответ звучат слова благодарности и пожелания продолжать такую важную и нужную деятельность.

Сейчас на патронаже паллиативной службы более ста пациентов. Ежедневно бригада посещает 5-6 человек. Оказывается помощь и медицинская, и социальная, и психологическая, и духовная.

Александр Лебедев, генеральный директор регионального Фонда социальной поддержки населения Орловской области: «Конечно, хотелось бы расширить и штат, потому что он необходим, и материально-техническое обеспечение нашей службы улучшить, увеличить. Поэтому нам нужны и средства реабилитации, и финансовые средства. В общем, все то, что позволяет службе эффективно работать».

Все, кто готов поддержать работу орловской паллиативной службы, могут это сделать. Марафон «Добрые руки» - акция бессрочная.


Мария Семак


 
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