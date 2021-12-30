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13:20, 30 декабря 2021 года Юный орловец в компании премьера Мишустина побывал на кондитерской фабрике Свою мечту пятилетний Михаил Спиридонов отправил на «Елку Желаний».





Юный орловец Михаил Спиридонов в компании премьер-министра РФ Михаила Мишустина побывал на кондитерской фабрике «Красный октябрь», – сообщает пресс-служба Кабмина РФ. Шар с мечтой мальчика председатель правительства страны снял с «Елки Желаний». Персонал провел гостям экскурсию по предприятию с дегустацией продукции, а заодно маленький орловец приготовил собственные конфеты во время мастер-класса.



Видео: пресс-служба Кабмина РФ





Артём Ежаков





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