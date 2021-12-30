четверг 30.12.2021 16:03:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:40, 30 декабря 2021 года

Многодетную семью Силаковых с новогодними праздниками поздравили активисты ОНФ

В семье Силаковых восемь детей.


Активисты Общероссийского народного фронта в предновогодние дни приходят в гости к многодетным семьям. Подарки для них в «Корзину добра» собрали орловцы в рамках акции «Все вместе».

Накануне активисты приехали в Знаменку Орловскую к семье Силаковых. В семье 8 детей. Правда, трое уже студенты, но подарки получили всем. С ребятами помладше и играли, и загадки отгадывали, и хоровод водили. Специально для Деда Мороза и Снегурочки дети подготовили и свой сюрприз - весёлую песенку.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.