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12:40, 30 декабря 2021 года Многодетную семью Силаковых с новогодними праздниками поздравили активисты ОНФ В семье Силаковых восемь детей.





Активисты Общероссийского народного фронта в предновогодние дни приходят в гости к многодетным семьям. Подарки для них в «Корзину добра» собрали орловцы в рамках акции «Все вместе».



Накануне активисты приехали в Знаменку Орловскую к семье Силаковых. В семье 8 детей. Правда, трое уже студенты, но подарки получили всем. С ребятами помладше и играли, и загадки отгадывали, и хоровод водили. Специально для Деда Мороза и Снегурочки дети подготовили и свой сюрприз - весёлую песенку.





Татьяна Тимохина





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