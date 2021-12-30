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13:45, 30 декабря 2021 года Накануне жертвами коронавируса стали 8 орловцев В регионе зафиксирован 151 новый случай заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлен 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 70 252).



Накануне выписано 748 орловцев (всего – 66 101), умерло 8 человек – 1 493 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 66,5%.





Артём Ежаков





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