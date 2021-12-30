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13:00, 30 декабря 2021 года Как задобрить Чёрного Водяного Тигра? Несколько советов о том, в какой одежде встретить Новый год, чтобы не разочаровать его главный символ.





По китайскому календарю предстоящий 2022 год станет годом Чёрного Водяного Тигра.



Это агрессивное животное с охотничьим нравом. Поэтому основная задача при выборе наряда для новогодней вечеринки - выглядеть красиво, но сдержанно. Дизайнеры советуют не надевать одежду ярких, пёстрых оттенков с большим количеством декора. Лучше всего подойдут оттенки коричневого, цвета кемел, глубокая насыщенная палитра синего и, конечно, чёрный.

Нелли Калашникова, дизайнер одежды: «И когда мы надеваем на праздник такую сдержанную цветовую гамму, уместны будут яркие, не скажу что сильно блестящие, но заметные аксессуары и украшения. Это в данном случае будет очень приемлемо и соответствовать концепции встречи года Чёрного Водяного Тигра».

Нелли Калашникова рекомендует также и бирюзовые оттенки, и золотые или серебристые цвета. Если же Вы выбрали яркий цвет в одежде, тогда аксессуарам точно не место - чтобы не конкурировать с наряженной новогодней ёлкой.





Елизавета Капырина





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