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14:45, 30 декабря 2021 года В новогодние праздники орловские ЗАГСы изменят график работы Расписание публикует региональный информационный портал.





В период новогодних каникул ЗАГСы будут принимать граждан по вопросу государственной регистрации рождения и смерти по следующему графику:



• 31 декабря с 9:00 до 13:00;

• 3 января с 9:00 до 16:00;

• 4 января с 9:00 до 16:00;

• 6 января с 9:00 до 16:00;

• 8 января с 9:00 до 16:00.





Артём Ежаков





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