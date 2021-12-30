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16:00, 30 декабря 2021 года Андрей Клычков исполнил желания четырех юных жителей региона Губернатор Орловской области встретился с ребятами в здании регионального правительства, вручил им подарки и провел чаепитие.





Андрей Клычков выполнил четыре детских мечты, снятых с «Елки желаний». Губернатор Орловской области встретился с ребятами в здании регионального правительства, вручил им подарки и провел чаепитие.



Глава региона подарил Марку Мерцалову современную настольную игру, Дарье Лебедевой – конструктор «Лего», Ксении Москвитиной – куклу. А амчанка Екатерина Горелова хотела просто встретиться и поговорить с губернатором. Девочка рассказала ему о своих детских планах и пожелала счастливого Нового года. Без подарка она тоже не осталась – ей вручили сладкий набор.

«Несмотря на проблемы со здоровьем, ребята являются активными участниками мероприятий областного реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ, инклюзивных фестивалей. Девятилетняя Даша, например, за свои таланты уже имеет множество дипломов разных уровней. Также как и Ксюша, которую отличает творческий подход в любом деле. Высоких достижений добился и 10-летний Марк, сложно перечислить все кружки, которые посещает этот любознательный мальчишка. Лейкоз – не препятствие для Кати из города Мценска, целеустремленная девочка занимается рисованием, участвует в школьных мероприятиях и даже осваивает элементы рукопашного боя под надзором папы – профессионального тренера. Её главным желанием была встреча со мной. С таким замечательными и уникальными людьми мне посчастливилось познакомиться и пообщаться, вручить подарки, о которых они так мечтали. А ещё – мы вместе выпили чаю с вкусным тортом, история появления которого – тоже предновогоднее волшебство. Один невероятно талантливый кондитер из Орла предложила через соцсети угостить мою семью авторским тортом. Но в итоге мы придумали даже лучше – торт был доставлен на сегодняшнее чаепитие этим детям», – поделился впечатлениями губернатор. Напомним, что ранее глава региона и его супруга Валерия приобрели для детей 170 билетов в театр «Свободное пространство».



Орловцы также могут поучаствовать в «Ёлке желаний». Для участия нужно зарегистрироваться на одноимённом сайте и снять шар с пожеланием.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков





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