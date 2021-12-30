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14:22, 30 декабря 2021 года В Орле двое членов наркогруппировки осуждены на 17 и 16 лет колонии Мужчины успели изготовить 6 килограмм наркотиков, но запасов прекурсоров хватило бы на создание 751 килограмма.





Орловский областной суд вынес приговоры двум местным жителям. Их признали виновными в изготовлении наркотиков и попытке распространения психотропного вещества. Их осудили на 17 и 16 лет колонии строгого режима, а также штрафам в 250 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно. Еще год после выхода из-за решетки они будут ограничены в свободе. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, – сообщает сайт прокуратуры.



Как смогло доказать обвинение, в прошлом году осужденные и их подельники организовали в одном из домов в Орловском районе нарколабораторию, успев изготовить свыше 6 килограммов «зелья». Запасов прекурсоров хватило бы для создания 751 килограмма. Переход лаборатории на более широкие масштабы работы прервали силовики.



Дело соучастников осужденных также расследуется.





Артём Ежаков





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