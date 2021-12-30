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15:08, 30 декабря 2021 года Орловских водителей поздравил полицейский Дед Мороз Сегодня сотрудники ДПС останавливают автомобили не только для проверки документов вожителей, но и чтобы поздравить с наступающим Новым годом.





Уже по традиции в преддверии Нового года сотрудники ГИБДД вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручают подарки водителям.



Такое внимание радует, особенно когда в салоне автомобиля есть маленькие пассажиры. Для них - особый подарок - раскраски с правилами дорожного движения.



В этом году в ГИБДД также решили поздравить с Новым годом и тех, кто в праздник может оказаться в дороге, - водителей большегрузов.





Всеволод Трифонов





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