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15:09, 30 декабря 2021 года

Орловский избирком подвёл итоги своей работы

Результаты работы огласили на встрече с губернатором Орловской области.


В 2021 году состав Избирательной комиссии Орловской области обновился на 43 %. В том числе сменился и председатель - им стала Лилия Пиняева. Сегодня глава региона Андрей Клычков поставил высокую оценку проделанной работе по подготовке и проведению единого дня голосования. В свою очередь Лилия Пиняева отметила, что все члены комиссии имеют большой опыт, и в 2022 году работа по их обучению продолжится. А ещё акцент будет сделан на повышение правовой культуры избирателей.


Юлия Опанасюк


 
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