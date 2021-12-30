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15:09, 30 декабря 2021 года Орловский избирком подвёл итоги своей работы Результаты работы огласили на встрече с губернатором Орловской области.





В 2021 году состав Избирательной комиссии Орловской области обновился на 43 %. В том числе сменился и председатель - им стала Лилия Пиняева. Сегодня глава региона Андрей Клычков поставил высокую оценку проделанной работе по подготовке и проведению единого дня голосования. В свою очередь Лилия Пиняева отметила, что все члены комиссии имеют большой опыт, и в 2022 году работа по их обучению продолжится. А ещё акцент будет сделан на повышение правовой культуры избирателей.





Юлия Опанасюк





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