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15:29, 30 декабря 2021 года
Смотрите в кинотеатрах страны фильм «Чемпион мира»Производство: Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1», кинокомпания «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино.
Сегодня, 30 декабря, во всех кинотеатрах страны стартовал показ фильма «Чемпион мира».
Некоторые победы в спорте – больше, чем спорт. Они становятся частью истории. Этот фильм - о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча.
Схватка выдающихся шахматистов – прежде всего поединок характеров. Против юного гения, едва взлетевшего на шахматный Олимп, вундеркинда и идеалиста – закаленный боец, одержимый и непредсказуемый, готовый сражаться любым оружием: шахматы для него – война. Виртуозная игра, максимальная психологическая напряженность и личное, человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Цена победы в этом матче неизмеримо высока.
Режиссер: Алексей Сидоров
Сценарий: Алексей Сидоров
Оператор: Михаил Милашин
Художник-постановщик: Сергей Агин
Художник по костюмам: Ульяна Полянская
В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник и др.
Дистрибьютор: «Централ Партнершип»
Орловское Информбюро