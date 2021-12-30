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16:30, 30 декабря 2021 года

Телефонным мошенникам не удалось во второй раз обмануть пожилую орловчанку

Приехавшего за деньгами 18-летнего парня задержали и отправили в СИЗО.


В Орле по подозрению в мошенничестве правоохранителями задержан 18-летний житель другого региона. Он приехал за деньгами 75-летней пенсионерки. Ранее ей позвонили неизвестные и заявили, что ее дочь стала виновницей ДТП. «Закрыть глаза» правоохранителям стоило 110 тыс. рублей, которые должен был забрать курьер.

Пенсионерке помог горький опыт. До этого она лишилась 150 тыс. по зеркальной схеме. В этот раз женщина решила посоветоваться с дочерью. Вместе родственницы обратились к участковой – она посоветовала подыграть мошенникам и немедленно вызвала наряд по адресу пенсионерки, так что подозреваемого задержали буквально с поличным. Парня отправили в СИЗО. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям на территории других регионов, – сообщили в областном УМВД.

Глава орловской полиции Юрий Савенков направил пенсионерке благодарственное письмо. Его вместе с новогодними поздравлениями и небольшим подарком привезли правоохранители. Женщине передали самые теплые пожелания и поздравили с наступающим Новым годом.


Артём Ежаков


 
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