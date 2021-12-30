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17:00, 30 декабря 2021 года В Орле за обрушение крыши спортзала на Наугорском шоссе ответит директор подрядной фирмы Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ передано в суд.





В Орле передано в суд дело в отношении директора ООО «Техинком», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. 27 мая 2020 года из-за превышения нагрузки рухнуло 100 кв. метров кровли спортзала, расположенного на Наугорском шоссе. Также было повреждено два нежилых помещения здания. Никто не пострадал. Ущерб превысил 11 миллионов рублей, – сообщает сайт областного СУ СК.



Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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