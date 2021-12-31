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7:48, 31 декабря 2021 года

Смотрите 31 декабря на телеканале «Россия»

Новогоднее настроение создадут любимые фильмы.


9:20 – «Девчата»
 
В отдалённый северный городок приезжает выпускница кулинарного училища Тося Кислицына, которую принимают на работу поварихой. В этот же день Тося встречает красавца Илью – местного сердцееда, по которому вздыхают почти все девчата в округе.
 
Режиссёр: Юрий Чулюкин.
 
В ролях: Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова, Михаил Пуговкин и другие.
 
13:50 – комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби»
 
Василий Кузякин всю свою сознательную жизнь прожил в сибирской деревне и кроме ближайшего райцентра ничего не видел. И всё у него было: добротный дом, жена Надя, трое детей, любимая голубятня. Но, как известно, «что имеем не храним». Василий впервые в жизни получил путёвку в южный санаторий. На море! Курортное знакомство Василия с Раисой Захаровной привело к роману, и после бурного отдыха домой он не вернулся.
 
Режиссёр: Владимир Меньшов.
 
В ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Янина Лисовская, Игорь Лях, Лада Сизоненко.
 
 
15:35– всенародно любимая «Ирония судьбы, или С легким паром!»
 
Даже зная наизусть, чем закончится эта «совершенно нетипичная история», невозможно оторваться от экрана. Случайное пересечение двух судеб рушит верный план и стремительно меняет жизнь героев. Всем правит любовь!
 
Режиссёр: Эльдар Рязанов. 
 
В ролях: Лия Ахеджакова, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Любовь Соколова, Георгий Бурков, Андрей Мягков, Александр Белявский, Валентина Талызина и др.
 
 
18:50 – комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»
 
Опытный перевозчик контрабанды Геша, он же Геннадий Козодоев, отправляется в заграничный круиз по заданию Шефа, чтобы доставить золото и бриллианты. На лайнере Геша попадает в компанию скромного экономиста Семёна Семёновича Горбункова – советского человека, впервые попавшего заграницу. Далее события развиваются так, что расстаться Геше с новым знакомым – значит провалить всю операцию и потерять то, за чем ехал…
 
Режиссёр: Леонид Гайдай.
 
В ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Светлана Светличная, Нина Гребешкова, Нонна Мордюкова, Станислав Чекан, Леонид Каневский и другие.
 
20:35– комедия «Джентльмены удачи»
 
Заведующий детским садом Трошкин как две капли воды похож на бандита по кличке Доцент, похитившего в археологической экспедиции уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду, и ему ничего не остаётся, кроме как старательно играть роль своего двойника-злодея.
 
Режиссёр: Александр Серый.
 
В ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов, Эраст Гарин, Наталья Фатеева, Олег Видов, Анатолий Папанов, Николай Олялин, Любовь Соколова.



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