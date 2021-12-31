Главная » Новости



7:48, 31 декабря 2021 года Смотрите 31 декабря на телеканале «Россия» Новогоднее настроение создадут любимые фильмы.





9:20 – «Девчата» В отдалённый северный городок приезжает выпускница кулинарного училища Тося Кислицына, которую принимают на работу поварихой. В этот же день Тося встречает красавца Илью – местного сердцееда, по которому вздыхают почти все девчата в округе. Режиссёр: Юрий Чулюкин. В ролях: Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова, Михаил Пуговкин и другие. 13:50 – комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Василий Кузякин всю свою сознательную жизнь прожил в сибирской деревне и кроме ближайшего райцентра ничего не видел. И всё у него было: добротный дом, жена Надя, трое детей, любимая голубятня. Но, как известно, «что имеем не храним». Василий впервые в жизни получил путёвку в южный санаторий. На море! Курортное знакомство Василия с Раисой Захаровной привело к роману, и после бурного отдыха домой он не вернулся. Режиссёр: Владимир Меньшов. В ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Янина Лисовская, Игорь Лях, Лада Сизоненко. 15:35– всенародно любимая «Ирония судьбы, или С легким паром!» Даже зная наизусть, чем закончится эта «совершенно нетипичная история», невозможно оторваться от экрана. Случайное пересечение двух судеб рушит верный план и стремительно меняет жизнь героев. Всем правит любовь! Режиссёр: Эльдар Рязанов. В ролях: Лия Ахеджакова, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Любовь Соколова, Георгий Бурков, Андрей Мягков, Александр Белявский, Валентина Талызина и др. 18:50 – комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» Опытный перевозчик контрабанды Геша, он же Геннадий Козодоев, отправляется в заграничный круиз по заданию Шефа, чтобы доставить золото и бриллианты. На лайнере Геша попадает в компанию скромного экономиста Семёна Семёновича Горбункова – советского человека, впервые попавшего заграницу. Далее события развиваются так, что расстаться Геше с новым знакомым – значит провалить всю операцию и потерять то, за чем ехал… Режиссёр: Леонид Гайдай. В ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Светлана Светличная, Нина Гребешкова, Нонна Мордюкова, Станислав Чекан, Леонид Каневский и другие. 20:35– комедия «Джентльмены удачи» Заведующий детским садом Трошкин как две капли воды похож на бандита по кличке Доцент, похитившего в археологической экспедиции уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду, и ему ничего не остаётся, кроме как старательно играть роль своего двойника-злодея. Режиссёр: Александр Серый. В ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов, Эраст Гарин, Наталья Фатеева, Олег Видов, Анатолий Папанов, Николай Олялин, Любовь Соколова.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2