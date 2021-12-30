Жительница Мценска Светлана Некрасова Новый год будет встречать в собственной квартире

|
|
|Главная » Новости
16:13, 30 декабря 2021 года
Жительница Мценска Светлана Некрасова Новый год будет встречать в собственной квартиреЖенщина ждала её 31 год.
Светлана Некрасова провела детство в Болховском доме-интернате, затем жила в доме престарелых. Покинуть его и получить квартиру инвалиду первой группы было не просто, не обошлось без судебных тяжб.
Светлана Некрасова инвалид: «Я сама захотела. 31 год - в доме престарелых, и потом на волю захотелось, вот Ирина Александровна Гаврилина помогла мне».
В квартире заканчивается ремонт, но уже появились мебель и техника. Шторы - от мэра Мценска Сергея Волкова, от депутата Госдумы Ольги Пилипенко - холодильник и телевизор. Теперь можно приготовить новогоднее угощение и увидеть поздравление президента.
Татьяна Тимохина