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16:13, 30 декабря 2021 года Жительница Мценска Светлана Некрасова Новый год будет встречать в собственной квартире Женщина ждала её 31 год.





Светлана Некрасова провела детство в Болховском доме-интернате, затем жила в доме престарелых. Покинуть его и получить квартиру инвалиду первой группы было не просто, не обошлось без судебных тяжб.



Светлана Некрасова инвалид: «Я сама захотела. 31 год - в доме престарелых, и потом на волю захотелось, вот Ирина Александровна Гаврилина помогла мне».

В квартире заканчивается ремонт, но уже появились мебель и техника. Шторы - от мэра Мценска Сергея Волкова, от депутата Госдумы Ольги Пилипенко - холодильник и телевизор. Теперь можно приготовить новогоднее угощение и увидеть поздравление президента.





Татьяна Тимохина





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