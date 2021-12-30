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16:14, 30 декабря 2021 года Что год грядущий нам готовит? Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова встретилась с астрологом и узнала планы вселенной на 2022 год.





Цвет настроения - синий. А ещё лучше - фиолетовый. Астролог Алёна Кивайло советует серьёзно подойти к выбору наряда для новогодней ночи. Однако чтобы привлечь удачу в 2022 году, покупать новое платье вовсе не обязательно.



Алёна Кивайло, астролог: «Так как Венера в новогоднюю ночь - в ретроградном движении, я советую встречать Новый год в винтажном платье».

Чего точно не стоит делать, так это оставаться в этот Новый год в одиночестве. Лучше, говорит астролог, отправиться в путешествие, пусть и небольшое. После каникул расслабиться не получится: уже с 14 января по 3 февраля ждет ретроградный Меркурий. Это время вернуться к нерешённым проблемам и поработать над ошибками. В 2022 году будет два лунных и два солнечных затмения. Это непростые периоды, предупреждает астролог. Быть осторожнее стоит с 30 апреля по 16 мая и с 25 октября по 8 ноября.



Алёна Кивайло, астролог: «В эти периоды происходят какие-то важные, необратимые, фатальные события, на которые мы не можем повлиять. В этом году коридоры затмения акцентируют ось Телец - Скорпион. Это финансовая ось, это ось отношений. Могут произойти необратимые фатальные события, связанные с имуществом, заработком, наследством, операциями, смертью или зачатием».

За всякого рода ограничения, в том числе и ковидные, на небе отвечает планета Сатурн. В 2022-м он принесет сюрпризы. Стоит ожидать, что пандемия окончательно не отступит.



Алёна Кивайло, астролог: «Начало июня и конец октября - период стационарности Сатурна, когда действительно мы столкнемся с какими-то ограничениями. Причём, это может быть связано не только с передвижениями, а вообще - застоем в делах, в официальных бумагах».

2022 год в нумерологии проходит под цифрой 6. Пифагор считал шестерку идеальным числом - символом счастья. Пусть в новом году оно придёт в каждый дом.





Юлия Сабельникова





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