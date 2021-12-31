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20:00, 31 декабря 2021 года

Встречайте Новый год с телеканалом «Россия»

Главная новогодняя традиция всех россиян – встречать праздник с «Голубым огоньком». После обращения Президента и боя курантов вся страна присоединится к самому веселому и яркому шоу новогодней ночи. Здесь будет всё, чего так ждут от главного праздника – любимые песни, популярные хиты, искрометные шутки, тосты и сюрпризы, вспомним уходящий 2021-й год и настроимся на новый, 2022-й.


Кстати, в этом году «Новогоднему голубому огоньку» исполняет 60 лет. Первый «Голубой огонёк» вышел в эфир 60 лет назад, в апреле 1962 года, и назывался «На голубой огонёк». Одним из ведущих легендарного проекта в 1964 году был Евгений Петросян, которому на тот момент было всего 19 лет. 
 
Евгений Петросян: «Я участвую в новогодних «Голубых огоньках» с 1964 года. Был ведущим «Огоньков» несколько раз. В те далекие годы «Голубые огоньки» выходили в прямом эфире, каждую субботу. Перед выступлением у нас была одна репетиция, а потом эфир. Помню, что здесь у меня Кобзон сидит, здесь – Магомаев, Пахмутова, Зыкина, там космонавты и самые разные гости. Мы репетировали только последовательность номеров, а дальше шла импровизация в прямом эфире. И это вносило особый смак: кто-то пролил кофе, кто-то опоздал на выступление, кто-то чихнул, а ему все дружно сказали: «Будьте здоровы!». Живая атмосфера, жизнь была в кадре. «Огоньки» любили все, зрители жаждали встречи с великими артистами! А новогодний «Голубой огонёк» – это была особая история, когда собирались самые-самые любимые, блистательные артисты. Зрители целый год ждали этой встречи, и они приходили в каждый дом!».          
 
В этом году праздничный концерт выйдет в эфире телеканала «Россия» в 25-й раз. Эстафетную палочку ведущего «Голубого огонька» 20 лет назад принял Николай Басков. 
 
Николай Басков: «Голубому огоньку» в этом году исполняется 60 лет! Есть традиции, которые надо хранить и соблюдать. Должно же оставаться что-то традиционное, к чему зрители привыкли. И это как раз такие программы. Кстати, у меня своеобразный юбилей: в этом году я уже в 20-й раз веду «Голубой огонёк» на телеканале «Россия»! Все, что здесь происходит, мне близко и знакомо. Всех людей, которые на этой программе работают, объединяет одно – желание создать праздничное настроение у россиян в Новый год. Мы каждый год стараемся удивлять зрителей, создавая яркие костюмированные и пародийные номера. И я сам его обязательно смотрю, если не в Новогоднюю ночь, то в повторе».
 

Смотрите «Голубой огонёк» после боя курантов на телеканале «Россия»




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