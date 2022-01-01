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8:25, 1 января 2022 года Смотрите 1 января на телеканале «Россия» Телезрителей ждут громкие телепремьеры.





ПРЕМЬЕРА НА ТВ! В 21:30 смотрите продолжение одного из самых кассовых фильмов 2021 года – «Последний богатырь. Корень зла». В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, а Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом – его отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, друзья Баба Яга и Водяной. Есть ещё маленькие радости из современного мира – генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, что обеспечивает комфортную жизнь, благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами. Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А ещё больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье. Режиссёр: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Валюшкина, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов, Юрий Цурило, Владислав Ветров, Тимофей Трибунцев, Александр Семчев, Георгий Мартиросян и другие. ПРЕМЬЕРА НА ТВ! В 23:35 - приключенческо-фантастический фильм «Вратарь Галактики» 2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле: Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу – игре, объединившей спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика! Но участвовать могут только атлеты. Так называют тех, кто наделён необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности, его принимают в сборную. Теперь он игрок в космобол! Но Антон не подозревает, какая роль уготована ему судьбой в предстоящем матче, и что финальная игра станет сражением за Землю… Режиссёр: Джаник Файзиев. В ролях: Евгений Романцов, Евгений Миронов, Елена Яковлева, Виктория Агалакова, Мария Лисовая, Елизавета Тайченачева, Михаил Ефремов, Ян Цапник, Гоша Куценко, Дмитрий Назаров, Светлана Пермякова, Светлана Иванова и другие. 18:35 – фильм Сергея Урсуляка по мотивам произведений Михаила Жванецкого «Одесский пароход». Первая экранизация юмористических зарисовок и рассказов знаменитого писателя-сатирика о жизни простых одесситов в конце беспечных 70-х годов – времени, когда «мы жили плохо… но хорошо». Пока героиня одной миниатюры весело пританцовывает, развешивая свежевыстиранное бельё, по соседству упёртый папаша готов пожертвовать урожаем яблок, стараясь втолковать сыну-недотёпе азы арифметики. Истории выходят и за пределы двора – одна происходит в транспортном цехе, начальнику которого не дали высказаться, или в салоне летящего самолёта, где среди пассажиров экипаж разыскивает пилота-самоучку, способного в экстренном порядке посадить судно, а на «подгулявшем» теплоходе штурвал перехватывает буфетчица. Режиссёр: Сергей Урсуляк. В роли Михаила Жванецкого – Михаил Жванецкий. В ролях: Фёдор Добронравов, Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Михаил Пореченков, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Александр Робак, Павел Деревянко, Авангард Леонтьев, Евгений Ткачук, Иван Агапов, Александр Чернявский, Игорь Золотовицкий, Юлия Сулес, Сергей Угрюмов, Анна Котова-Дерябина, Дмитрий Куличков, Лика Нифонтова, Наталья Павленкова, Евгений Сытый, Тарас Епифанцев, Виктор Супрун, Бронислава Захарова, Александр Ермаков, Александр Горбатов, Галина Кашковская, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов и другие.





Орловское Информбюро





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