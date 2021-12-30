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20:15, 30 декабря 2021 года Сегодня начал использоваться штемпель «Бирюзовое кольцо России» Открытку с достопримечательностями Орловщины, погашенную спецштемпелем можно отправить в любой уголок страны.





Сегодня в Орле начал использоваться штемпель «Бирюзовое кольцо России». Открытку с достопримечательностями Орловщины, погашенную спецштемпелем можно отправить в любой уголок страны. Вскоре для каждого малого города региона будет сделан подобный. Приобрести брендированные открытки можно на новогодней ярмарке в Орле в домике №15. Андрей Карпов, руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области: «Каждый вечер с 17-19 часов в этом домике будет находиться представитель Почты России и он будет гасить эти марки».





Анна Вайсергисер





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