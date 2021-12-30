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20:30, 30 декабря 2021 года

Оливье по-прежнему главное блюдо новогоднего стола

С советских времён это блюдо является главным на праздничном столе россиян. Как можно осовременить оливье, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина.


В рейтинге главных блюд на новогоднем столе свои лидирующие позиции уже много лет не сдает салат «Оливье». Автор этого блюда с одноименной фамилией - ресторатор французского происхождения, державший в Москве ресторан «Эрмитаж» в 60-х годах 19 века. Хотя оливье и приписывают французские корни, всё же придумано это блюдо в России. За границей же похожий салат называют «a la russe».
 
Мадлен Кери Де Мааре, жительница Франции, блогер: «Во Франции существуют салаты смешанные - компазе, но они не имеют ничего общего с оливье. Признаюсь, что за годы жизни во Франции, мой вкус значительно изменился, но я по-прежнему люблю оливье и даже иногда его готовлю».
 
Олег Осипов, шеф-повар ресторана: «Оливье не сдает свои позиции, особенно пользуется спросом под Новый год, на корпоративы, на банкеты люди заказывают и с удовольствием его едят».
 
Популярный салат из меню дорогих ресторанов перекочевал на кухни всех домохозяек. Приготовить тот самый оливье, который подавали в «Эрмитаже» на Трубной площади, вряд ли удастся. Только потому, что найти полбанки соуса сои-кабуль крайне проблематично. Существует огромное количество его видов, даже есть поговорка: «Сколько людей, столько и рецептов оливье». 
 
Олег Осипов поделился с нами средиземноморским вариантом блюда: использовать слабосолёную семгу и креветки, консервированный горошек заменили мороженым, свежие огурцы отлично будут гармонировать с солёной рыбой. Впрочем, ваша фантазия никак не ограничена. 
 
А сколько же в среднем обойдется классический вариант на домашней кухне?
 
Максим Балахнёв, начальник отдела сводных статистических работ Орёлстат: «Стоимость салата оливье обойдется орловцам в этом году в 441 рубль, что на 19 процентов больше, чем в прошлом году. Наибольший вклад в подорожание внёс картофель подорожал на 88 процентов».
 
В 2016 году Екатеринбурге на салат порубили 813 кг картофеля, чтобы приготовить оливье весом больше 3 тонн. Тогда был установлен мировой рекорд книги Гиннеса. А россияне же в среднем только за новогоднюю ночь съедают около 60 тонн оливье. Это ещё раз доказывает, что это традиционное новогоднее блюдо.



Елизавета Капырина


 
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