пятница 31.12.2021 10:42:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

8:30, 31 декабря 2021 года

В Орле выбрали молодые лица областной столицы

В число победителей одноименного конкурса вошло 11 человек.


Подведены итоги конкурса «Молодые лица Орла». Их выбирали в 11 номинациях среди более 40 претендентов. Победителям выручили грамоты мэрии и городского совета, а также премию – 5,7 тыс. рублей. В список лучших попали:
 
«Дом тепла и доброты» - многодетная мать Виктория Исаева;
«Виртуоз спортивного дела» - воспитанница ДЮСШ «Атлант» Дарья Максимкина;
«Навстречу Олимпу» - бронзовый призер Паралимпиады по настольному теннису Юрий Ноздрунов;
«Доброе сердце» - координатор по молодёжным проектам регионального отделения ОНФ Татьяна Рыманова;
«Хранители времени» - экономист АО «Россельхозбанк» Денис Балагутин;
«Свет знаний» - директор лицея № 1 им. М. В. Ломоносова Антон Гомозов;
«Творец» - завотделом по культурно-массовой работе Орловского городского центра культуры Александр Градов;
«Молодой предприниматель» - студент ОГАУ им. Н. В. Парахина Даниил Бредихин.
«По стопам Гиппократа» - региональный координатор направления «Волонтерская помощь медицинским организациям» Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Софья Марченко;
«Альма-матер» - студентка ОГАУ им. Парахина» Клавдия Скребнева;
«Сила духа» - тренер Реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б. М. Павленко Евгений Тавров.
 
Фото пресс-службы мэрии Орла



Артём Ежаков


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.