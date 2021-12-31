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8:30, 31 декабря 2021 года В Орле выбрали молодые лица областной столицы В число победителей одноименного конкурса вошло 11 человек.





Подведены итоги конкурса «Молодые лица Орла». Их выбирали в 11 номинациях среди более 40 претендентов. Победителям выручили грамоты мэрии и городского совета, а также премию – 5,7 тыс. рублей. В список лучших попали:

• «Дом тепла и доброты» - многодетная мать Виктория Исаева; • «Виртуоз спортивного дела» - воспитанница ДЮСШ «Атлант» Дарья Максимкина; • «Навстречу Олимпу» - бронзовый призер Паралимпиады по настольному теннису Юрий Ноздрунов; • «Доброе сердце» - координатор по молодёжным проектам регионального отделения ОНФ Татьяна Рыманова; • «Хранители времени» - экономист АО «Россельхозбанк» Денис Балагутин; • «Свет знаний» - директор лицея № 1 им. М. В. Ломоносова Антон Гомозов; • «Творец» - завотделом по культурно-массовой работе Орловского городского центра культуры Александр Градов; • «Молодой предприниматель» - студент ОГАУ им. Н. В. Парахина Даниил Бредихин. • «По стопам Гиппократа» - региональный координатор направления «Волонтерская помощь медицинским организациям» Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Софья Марченко; • «Альма-матер» - студентка ОГАУ им. Парахина» Клавдия Скребнева; • «Сила духа» - тренер Реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б. М. Павленко Евгений Тавров.

Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков





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