В Орле выбрали молодые лица областной столицы

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8:30, 31 декабря 2021 года
В Орле выбрали молодые лица областной столицыВ число победителей одноименного конкурса вошло 11 человек.
Подведены итоги конкурса «Молодые лица Орла». Их выбирали в 11 номинациях среди более 40 претендентов. Победителям выручили грамоты мэрии и городского совета, а также премию – 5,7 тыс. рублей. В список лучших попали:
• «Дом тепла и доброты» - многодетная мать Виктория Исаева;
• «Виртуоз спортивного дела» - воспитанница ДЮСШ «Атлант» Дарья Максимкина;
• «Навстречу Олимпу» - бронзовый призер Паралимпиады по настольному теннису Юрий Ноздрунов;
• «Доброе сердце» - координатор по молодёжным проектам регионального отделения ОНФ Татьяна Рыманова;
• «Хранители времени» - экономист АО «Россельхозбанк» Денис Балагутин;
• «Свет знаний» - директор лицея № 1 им. М. В. Ломоносова Антон Гомозов;
• «Творец» - завотделом по культурно-массовой работе Орловского городского центра культуры Александр Градов;
• «Молодой предприниматель» - студент ОГАУ им. Н. В. Парахина Даниил Бредихин.
• «По стопам Гиппократа» - региональный координатор направления «Волонтерская помощь медицинским организациям» Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Софья Марченко;
• «Альма-матер» - студентка ОГАУ им. Парахина» Клавдия Скребнева;
• «Сила духа» - тренер Реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б. М. Павленко Евгений Тавров.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков