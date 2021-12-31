В орловском лицее № 4 работает лучший учитель ОБЖ в городе

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10:42, 31 декабря 2021 года
В орловском лицее № 4 работает лучший учитель ОБЖ в городеВ мэрии на днях чествовали учителей, внесших большой вклад в гражданскую оборону.
В мэрии Орла во вторник чествовали лучших преподавателей основ безопасности жизнедеятельности. Слова благодарности говорили учителям, внесшим большой вклад в гражданскую оборону. Лучшим по итогу признали преподавателя лицея № 4 Сергея Гвоздева, также высоко оценили его коллег из гимназии № 34 и школы № 2 Александра Галигузова и Сергея Шевцова соответственно. Благодарственные грамоты получили и другие учителя и учреждения образования.
Кабинеты лучших педагогов ОБЖ вполне естественно стали лучшими в смотре-конкурсе, только места там были распределены по-другому – школа № 2, лицей № 4 и гимназия № 34 соответственно.
Также назвали лучшие сборные эвакопункты. В порядке убывания места расположились следующим образом: ОГУ им. Тургенева, лицей № 40 и лицей № 21.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков