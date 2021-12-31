В орловском лицее № 4 работает лучший учитель ОБЖ в городе

В мэрии на днях чествовали учителей, внесших большой вклад в гражданскую оборону.

В мэрии Орла во вторник чествовали лучших преподавателей основ безопасности жизнедеятельности. Слова благодарности говорили учителям, внесшим большой вклад в гражданскую оборону. Лучшим по итогу признали преподавателя лицея № 4 Сергея Гвоздева, также высоко оценили его коллег из гимназии № 34 и школы № 2 Александра Галигузова и Сергея Шевцова соответственно. Благодарственные грамоты получили и другие учителя и учреждения образования.

Кабинеты лучших педагогов ОБЖ вполне естественно стали лучшими в смотре-конкурсе, только места там были распределены по-другому – школа № 2, лицей № 4 и гимназия № 34 соответственно.



Также назвали лучшие сборные эвакопункты. В порядке убывания места расположились следующим образом: ОГУ им. Тургенева, лицей № 40 и лицей № 21.



Фото пресс-службы мэрии Орла