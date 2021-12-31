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11:45, 31 декабря 2021 года

Орловский вратарь Александр Селихов снова стал лучшим в глазах болельщиков «Спартака»

Страж ворот «красно-белых» второй раз подряд взял приз лучшего игрока команды по версии поклонников московского клуба.


Орловский вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов после победы в народном голосовании на лучшего игрока команды в ноябре «взял» аналогичную награду и в декабре. В первом зимнем месяце страж ворот набрал 80% голосов болельщиков, – сообщает сайт московского клуба.
 
Александр Селихов внес огромный вклад в историческое для «красно-белых» достижение. Уверенная игра орловца в матчах с «Лестером», «Наполи» и «Легией» позволила «Спартаку» занять первое место в группе Лиги Европы.



Артём Ежаков


 
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