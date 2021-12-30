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21:20, 30 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Астролог раскроет секреты наступающего года.

- Особым детям - особое внимание. Десант Дедов Морозов и Снегурочек высадился в центре Орла.

- В преддверии Нового года орловцы, внёсшие свой вклад в жизнь региона, получили награды.

- Оливье – известный и незнакомый, но – незаменимый.

- Погасить предновогоднюю марку смогут все желающие.

- Жизнь Орловщины в последние дни уходящего года - в нашей программе.

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