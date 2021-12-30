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21:20, 30 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Астролог раскроет секреты наступающего года.
- Особым детям - особое внимание. Десант Дедов Морозов и Снегурочек высадился в центре Орла.
- В преддверии Нового года орловцы, внёсшие свой вклад в жизнь региона, получили награды.
- Оливье – известный и незнакомый, но – незаменимый.
- Погасить предновогоднюю марку смогут все желающие.
- Жизнь Орловщины в последние дни уходящего года - в нашей программе.
Вести-Орёл