Десант Дедов Морозов и Снегурочек высадился в Орле

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21:10, 30 декабря 2021 года
Десант Дедов Морозов и Снегурочек высадился в ОрлеВ роли сказочных персонажей выступили представители мэрии.
Сегодня целая бригада Дедов Морозов и Снегурочек поздравила детей с ограниченными возможностями здоровья. В роли сказочных персонажей выступили представители мэрии. Возглавил зимний десант мэр Орла Юрий Парахин.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Я получаю огромноё удовольствие, когда прихожу в эти семьи. Мне кажется, что каждый взрослый человек должен дарить чудо на Новый год».
Татьяна Тимохина