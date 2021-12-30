Главная » Новости



21:10, 30 декабря 2021 года Десант Дедов Морозов и Снегурочек высадился в Орле В роли сказочных персонажей выступили представители мэрии.





Сегодня целая бригада Дедов Морозов и Снегурочек поздравила детей с ограниченными возможностями здоровья. В роли сказочных персонажей выступили представители мэрии. Возглавил зимний десант мэр Орла Юрий Парахин. Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Я получаю огромноё удовольствие, когда прихожу в эти семьи. Мне кажется, что каждый взрослый человек должен дарить чудо на Новый год».





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2