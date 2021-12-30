Юные жители Орловщины встретились с губернатором

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21:15, 30 декабря 2021 года
Юные жители Орловщины встретились с губернаторомАндрей Клычков исполнил желания четырёх ребят.
Сегодня орловцы Марк Мерцалов, Даша Лебедева, Ксюша Москвитина и амчанка Катя Горелова вместе с родителями приехали в гости к главе региона.
О своих заветных мечтах они рассказала в рамках акции «Ёлка желаний».
Марк Мерцалов получил в подарок современную настольную игру, Дарья Лебедева − конструктор «Лего», Ксения Москвитина – красивую куклу.
Сегодня сбылась мечта и Кати Гореловой: она встретилась с губернатором области Андреем Клычковым. Он вручил ей сладкий подарок, а Катя рассказала о своих детских планах на будущее и пожелала главе региона счастливого Нового года, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро