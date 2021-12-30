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22:12, 30 декабря 2021 года Выдающиеся люди Орловщины получили награды Среди награждённых - 21 человек.





Указом президента главврач больницы скорой медпомощи Игорь Дробязгин награжден Орденом Почёта. Главврачи областной клинической больницы и противотуберкулезного диспанера - Орденом Пирогова, а главврач Ливенской ЦРБ - медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди награждённых - 21 человек. Это учителя, работники аграрной сферы, культуры, педагоги и, конечно, медработники, которые второй год находятся на передовой ковидного фронта. Вадим Сезин, главный врач Ливенской ЦРБ: «Это награда всего коллектива, потому что плодотворно работать можно только вместе. Я безмерно благодарен и врачам, и медсёстрам, и младшему медперсоналу». Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Юлия Сабельникова





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