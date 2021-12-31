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11:30, 31 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:20 на телеканале «Россия».





Выпуск посвящён главному событию дня – встрече Нового года.

Жителей региона поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, сенаторы Совета Федерации Василий Иконников и Владимир Круглый.



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