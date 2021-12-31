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13:15, 31 декабря 2021 года

Андрей Клычков: «Пусть сбываются самые заветные надежды и мечты!»

Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Новым годом и Рождеством.


Уважаемые орловчане! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
 
Эти светлые праздники люди ждут с особым чувством надежды на лучшее, и по традиции встречают их в кругу самых близких и дорогих людей. Вспоминают самые важные события уходящего года.
 
Для Орловщины, для всей нашей страны он стал временем напряженной работы, преодоления серьезных вызовов, связанных с продолжением пандемии. Трудно было всем, но честно выполняя своё дело, поддерживая друг друга, вместе мы сумели достойно пройти этот непростой год.
 
Провожая его, мы с гордостью можем сказать: общими усилиями удалось сохранить поступательное развитие региона, общественную стабильность, социальные гарантии, защитить здоровье людей. Несмотря на введенные ограничения, обеспечен рост промышленного и аграрного производства, сохранен потенциал малого и среднего бизнеса. Продолжается реализация национальных проектов, которые задают новый формат работы социальной сферы, пространственного развития и благоустройства территорий.
 
Впереди у нас новые большие планы и задачи. Одной из ключевых среди них остается противодействие коронавирусной инфекции. В борьбе с ней мы многому научились, серьезно укрепили систему здравоохранения. И самое главное – убедились в высочайшем мастерстве и самоотдаче нашего медицинского персонала. От имени жителей области сердечно благодарю всех работников здравоохранения Орловщины за личное мужество и профессионализм, исключительную ответственность и верность врачебному долгу.
 
Спасибо нашим волонтерам, молодежи, всем неравнодушным людям, которые в это непростое время проявили свои лучшие гражданские и человеческие качества, оказывая помощь землякам, старшему поколению.
 
Огромная благодарность – трудовым коллективам области, всем, кто вносит свой вклад в развитие Орловского края. Верю, что совместными усилиями, при поддержке федерального центра мы преодолеем все трудности. Вернем жизнь в нормальное, привычное русло. 
 
И конечно – продолжим нашу системную работу по укреплению экономики, модернизации социальной сферы, созданию новых производств и рабочих мест, комплексному развитию сельских территорий и городских пространств – во имя повышения качества жизни людей.
 
 
Наступающий 2022-й год для нас не рядовой. В сентябре мы отметим 85-ю годовщину образования Орловской области. Сохраняя верность заветам героических предков, опираясь на опыт ветеранов и легендарные традиции патриотизма, мы сделаем всё, чтобы внести новый вклад в летопись свершений современной России, в процветание и благополучие благодатной Орловской земли.
 
 Уважаемые орловчане!
 
Совсем немного остается до наступления самого долгожданного и самого любимого семейного праздника. Для нас, взрослых, это ещё одна возможность провести время с детьми, подарить им яркие и радостные моменты, которые останутся светлым воспоминанием на всю жизнь. Из таких маленьких радостей, счастливых мгновений и вырастает большое счастье.

Друзья!

Примите мои самые теплые, сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, улыбок и радости близких, мира и добра вашему дому.
 
Новых успехов в созидательной работе во имя процветания Орловской области и всей России.
 
Пусть сбываются самые заветные надежды и мечты!
Берегите себя и своих близких!
С Новым годом!
 
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков



Орловское Информбюро


 
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