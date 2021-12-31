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13:49, 31 декабря 2021 года В Орловской области - 145 новых случаев заражения коронавирусом Накануне выздоровели 412 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии ковидом заразились 70 397 человек.



Накануне после болезни выписано 412 орловцев. Всего от болезни избавились 66 513 человек. За последние сутки от последствий ковида скончались семь человек. Не справились с заболеванием в обще сложности 1500 орловцев.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 72%.





Орловское Информбюро





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