Андрей Клычков подвёл итоги 2021 года в программе «Открытый доступ»

Программа ГТРК «Орёл» вышла в эфир на телеканале «Россия 24».

Андрей Клычков подвёл итоги 2021 года в программе «Открытый доступ». В интервью Анне Боевой глава региона рассказал об итогах работы в 2021 году: о социально-экономическом развитии нашей области в период пандемии, о ключевых решениях, принятых по итогам визита на Орловщину членов Правительства Российской Федерации, первоочередных задачах на 2022 год.

Повтор программы «Открытый доступ» состоится 10 января 2022 года на телеканале «Россия 1» в 9:34, а также в 21:00 на телеканале «Россия 24».