Юрий Парахин: «Новый год – это начало нового этапа, время добрых надежд и желанных перемен»

Мэр Орла поздравил горожан с Новым годом.

Дорогие друзья! Примите мои искренние и самые теплые поздравления с Новым годом!

Встречая этот добрый праздник, мы стараемся сохранить в памяти всё самое хорошее, что было в минувшем году, и строим планы на будущее. Новый год – это начало нового этапа, время добрых надежд и желанных перемен, его ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Искренне надеюсь, что всё задуманное обязательно сбудется!

Новый год, прежде всего, семейный праздник, ведь семья – это источник любви и душевного комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке близких, они верят в нас. И эта вера дает нам главное – жизнелюбие и желание наполнить свою жизнь плодотворными делами.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и благополучия!

Пусть все самые добрые пожелания, сказанные в кругу родных и близких, рядом с символом праздника – новогодней сверкающей ёлкой – воплотятся в жизнь!

Мэр города Орла

Юрий Парахин