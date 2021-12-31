пятница 31.12.2021 17:07:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:57, 31 декабря 2021 года

Юрий Парахин: «Новый год – это начало нового этапа, время добрых надежд и желанных перемен»

Мэр Орла поздравил горожан с Новым годом.


Дорогие друзья! Примите мои искренние и самые теплые поздравления с Новым годом!
 
Встречая этот добрый праздник, мы стараемся сохранить в памяти всё самое хорошее, что было в минувшем году, и строим планы на будущее. Новый год – это начало нового этапа, время добрых надежд и желанных перемен, его ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Искренне надеюсь, что всё задуманное обязательно сбудется!
 
Новый год, прежде всего, семейный праздник, ведь семья – это источник любви и душевного комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке близких, они верят в нас. И эта вера дает нам главное – жизнелюбие и желание наполнить свою жизнь плодотворными делами.
 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и благополучия!
 
Пусть все самые добрые пожелания, сказанные в кругу родных и близких, рядом с символом праздника – новогодней сверкающей ёлкой – воплотятся в жизнь!
 
Мэр города Орла
Юрий Парахин



Орловское Информбюро


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.