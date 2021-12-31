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15:17, 31 декабря 2021 года

Накануне 14 орловцев получили ключи от квартир

Ключи детям-сиротам из Орловского муниципального округа вручил глава региона Андрей Клычков. Торжественное мероприятие состоялось 31 декабря в администрации Орловского муниципального округа.


Владельцами собственного жилья в посёлке Знаменка стали 14 человек. Все они остались без родителей.
 
«На вашу долю выпало немало испытаний, но за вашими плечами есть поддержка региона. И сегодня мы постарались исполнить ваше самое главное желание – вы получаете свой собственный дом», - обратился к молодым людям Андрей Клычков.
 
В начале этой недели ключи от квартир получили дети-сироты в городе Орле. Общая сумма средств, которую выделили в регионе в 2021 году на решение этих задач, составила почти 290 млн рублей. В следующем году финансирование будет увеличено на 50 миллионов, что позволит дополнительно приобрести жильё для детей-сирот, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Орловское Информбюро


 
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