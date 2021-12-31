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16:08, 31 декабря 2021 года Юный орловец Миша Феоктистов поздравил земляков с Новым годом Школьник адресует всем своё стихотворение.





Миша Феоктистов – из многодетной семьи. Мальчик учится в школе № 38, а также в музыкальной школе имени Калинникова на отделении флейты. Увлекается кулинарией и ведёт свой канал на YouTube 4 января 2022 года Мише исполнится 10 лет.





Орловское Информбюро





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