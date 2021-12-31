Главная » Новости



15:40, 31 декабря 2021 года Встречаем 2022-й год с телеканалом «Россия»! «Новогодний парад звезд» в 22:05 откроют Николай Басков и Андрей Малахов.





Нонна Гришаева и Елена Воробей устроят елочный баттл, какая елка победит – искусственная или настоящая? Первый праздничный тост в каждом доме прозвучит от двух джигитов Юрия Гальцева и Евгения Петросяна, а в коротких юмористических куплетах Николай Басков и Станислав Дужников напомнят россиянам о главных событиях уходящего года. Новые Русские Бабки продолжат осваивать модные тренды и отправятся прямо в космос! Яркое трио – владелец салона красоты (Андрей Баринов), фитнес-тренер (Стас Костюшкин) и шеф-повар элитного ресторана (Карен Аванесян) – поделятся лайфхаками, как вести бизнес в эпоху локдауна. А Сергей Рост и вовсе обратится к тренеру личностного роста (Святослав Ещенко) за волшебной таблеткой, способной решить все его проблемы. Но придется ли она по вкусу артисту? Елена Степаненко попадет в кресло стилиста Юрия Аскарова, который нацелился сделать из нее мировую знаменитость. Хайп, скандал, пиар и коллаборация – как устоять под градом модных словечек? Андрей Малахов раскроет самый действенный способ борьбы со спам-звонками, который точно пригодится зрителям. Не обойдется и без громких разоблачений! Оказывается, модные блогеры (Нонна Гришаева), которые без конца постят сториз с секретами успешной жизни на фоне роскошных видов, тоже режут оливье, пьют Советское шампанское и отмечают Новый год с соседями! Чем не история для популярного ток-шоу, которое, кстати, теперь ведет Дмитрий Губерниев, а Андрей Малахов пробует себя в роли спортивного комментатора. Прямо со стадиона зрители телеканала «Россия» перенесутся в оперу и первыми услышат арию QR-кода Станислава Дужникова! Зрителей ждет традиционный новогодний выпуск программы «Спокойной ночи, малыши», в котором Степашка (Николай Басков) и Каркуша (Елена Воробей) усиленно готовятся к Чемпионату мира по компьютерным играм, а дядя Тигр (Николай Валуев) пытаться отвлечь их от планшетов. Все как в жизни! Зрители станут свидетелями жаркого спора Дмитрия Губерниева и китайского тренера (Руслан Саможапов) о том, в какой стране лучше проводить зимнюю Олимпиаду-2022. В канун Нового года запоют даже полицейские Юрий Гальцев и Дмитрий Дюжев! А вот ярым антипрививочникам – Бабе Яге (Елена Степаненко), Кощею Бессмертному (Геннадий Ветров) и Иванушке-Дурачку (Александр Олешко) – не позавидуешь: разболелись прямо в праздник. Говорят, что зараза к заразе не прилипает, но вирус проник и в сказку! На «Новогодний парад звезд» пожалуют и лидеры мировых держав: Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). Разведка донесла им, что самый веселый Новый год отмечают именно у нас, на телеканале «Россия»! Элегантная Ангела Меркель (Юрий Стоянов) выйдет на сцену с прощальным танго перед уходом в отставку. Одним словом, «Танцует Меркель! И все померкль»!



Фото телеканала «Россия»





Орловское Информбюро





Новости СМИ2