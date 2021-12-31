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17:20, 31 декабря 2021 года Итоги 2021 года. Елена Литинская В коллективе её называют доктор Лена. Её сфера – новости медицины.





Корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская рассказывает о медицине. А за этой темой в последние два года следят практически все. Коронавирусная инфекция плотно вошла в нашу жизнь. В 2021 году не миновал ковид и саму Елену, но, к счастью, всё обошлось и она снова в строю.



В течение года Елена Литинская рассказывала о том, как сражаются с ковидом медики, как заболевают и выздоравливают орловцы. Но коронавирус не отменил другие заболевания. И о том, как в сложных условиях справляются с ними врачи, наши зрители узнавали благодаря Елене Литинской.





Елена Литинская





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