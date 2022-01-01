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15:36, 1 января 2022 года В этом году три сельских ДК переживут капремонт Обновление запланировано в рамках проекта «Культура».





В 2022 году в рамках проекта «Культура» будут капитально отремонтированы 3 сельских ДК. Это Речицкий, Моховской и Верховский сельский Дом культуры. Из федеральной казны на проведение работ будет выделено 32,7 млн рублей, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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