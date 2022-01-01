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16:37, 1 января 2022 года Коллективный иммунитет от COVID-19 в Орловской области составляет 72% Федеральный оперативный штаб представил ежесуточную статистику распространения болезни в регионе.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 70 534).



Накануне выписано 215 орловцев (всего – 66 728), умерло 5 человек – 1 505 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 72%.





Артём Ежаков





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