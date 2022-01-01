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17:30, 1 января 2022 года

Волонтеры «Единой России» и артисты театра вручили подарки многодетным семьям

На этом добровольцы не остановятся.


В праздники чудо должно прийти к каждому, поэтому актеры Академического театра помогли добровольцам из волонтерского центра «Единой России» собрать и доставить подарки многодетным семьям.

В новогодние праздники Дед Мороз трудится без выходных. Компаньон волшебника – депутат Михаил Вдовин – помогает упаковывать сладкие подарки. Вручать их отправляются все вместе.

Что такое труд волонтёра Михаил Вдовин знает не понаслышке – уже второй год пандемии он помогает нуждающимся. Депутат говорит: нет большей радости, чем счастливые детские глаза.

До наступления праздников волонтеры успели поздравить десятки семей. В планах – наведаться к другим, а также к пенсионерам.


Юлия Сабельникова


 
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