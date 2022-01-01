Главная » Новости



17:30, 1 января 2022 года Волонтеры «Единой России» и артисты театра вручили подарки многодетным семьям На этом добровольцы не остановятся.





В праздники чудо должно прийти к каждому, поэтому актеры Академического театра помогли добровольцам из волонтерского центра «Единой России» собрать и доставить подарки многодетным семьям.



В новогодние праздники Дед Мороз трудится без выходных. Компаньон волшебника – депутат Михаил Вдовин – помогает упаковывать сладкие подарки. Вручать их отправляются все вместе.



Что такое труд волонтёра Михаил Вдовин знает не понаслышке – уже второй год пандемии он помогает нуждающимся. Депутат говорит: нет большей радости, чем счастливые детские глаза.



До наступления праздников волонтеры успели поздравить десятки семей. В планах – наведаться к другим, а также к пенсионерам.





Юлия Сабельникова





Новости СМИ2