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16:10, 1 января 2022 года Орловцы загадали свои новогодние желания Мечты самые разные – от умения кататься на коньках до мира во всем мире.





У каждого есть свое заветное желание, которое сегодня ночью загадали жители Орловской области под бой курантов. Что ждут орловцы от 2022 года? Съемочная группа ГТРК «Орел» узнала некоторые людские мечты – от постройки дома до мира во всем мире.





Юлия Опанасюк





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