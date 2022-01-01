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16:30, 1 января 2022 года

В орловских кинотеатрах развернулась битва за шахматную корону

30 декабря на экраны страны вышла драма «Чемпион мира», посвященная поединку гроссмейстеров Анатолия Карпова и Виктора Корчного.


 30 декабря на экраны кинотеатров вышла драма «Чемпион мира», созданная при поддержке телеканала «Россия». В основе сценария – легендарный матч 1978 года за звание Чемпиона Мира по шахматам, когда за доской встретились советский гроссмейстер Анатолий Карпов и покинувший Союз за несколько лет до поединка Виктор Корчной. Это событие позже назвали «выдающимся турниром столетия» и «самым драматичным в истории человечества», ведь в тот момент за каждым из спортсменов стояла могущественная держава – СССР и США.

Финал был не просто поединком двух спортсменов, но противостоянием двух систем – Востока и Запада. Это было изматывающее и изнуряющее сражение, требующее предельной концентрации внимания. Соперники сыграли 32 партии. Анатолий Карпов потерял сон и похудел на пять килограммов. Ему попался сильный противник, для которого получить титул Чемпиона стало делом принципа.

Создатели фильма стремились к максимальной достоверности, поэтому пригласили к работе свидетелей матча и лично Анатолия Карпова. Его в картине сыграл Иван Янковский, роль Виктора Корчного досталась Константину Хабенскому.


Мария Семак


 
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