Новогодняя ночь в Орле прошла без серьезных ЧП

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16:45, 1 января 2022 года
Новогодняя ночь в Орле прошла без серьезных ЧПОднако правил безопасности придерживались далеко не все.
После новогодней речи президента у орловцев был ровно час, чтобы добраться на площадь Ленина и посмотреть фейерверк. В это время центр превратился в настоящую зону для фотосессий.
За использованием пиротехники здесь наблюдали сотрудники полиции, но разрыв петард и салютов слышался и в других точках города. По первым новогодним постам в социальных сетях ясно, что правил безопасности придерживались не все.
Без ДТП первая январская ночь, к сожалению, не обошлась. За минувшие сутки было зарегистрировано 15 происшествий, четыре человека пострадали.
Пожарные встретили Новый год девятью выездами. Крупных пожаров не было – в основном у людей в домах подгорала пища, случались короткие замыкания и захлопывались двери.
Новый год в Орловской области наступил, можно сказать, тихо и спокойно, но праздники только начались, поэтому забывать о безопасности не стоит.
Всеволод Трифонов