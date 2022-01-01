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16:59, 1 января 2022 года Два малыша родились новогодней ночью в орловском городском роддоме На свет появились две девочки.





В Орле в городском родильном доме в новогоднюю ночь на свет появились две девочки. Одна родилась спустя десять минут после боя курантов. Вторая – в два часа ночи.



Как говорят акушеры – это хороший знак. Значит, наступивший год будет чуть более спокойным, урожайным и прибыльным. Первую «новогоднюю малышку» назвали Наталией. Она стала третьим ребенком в семье. Дома ее ждут два старших брата.





Всеволод Трифонов





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